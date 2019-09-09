Еще она пассажирка-подросток и мужчина попали в больницу

Еще она пассажирка-подросток и мужчина попали в больницуДнём 8 сентября на 109 километре федеральной трассы М-7 произошло ДТП, в котором погибли 2 человека. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля «Деу», выезжая с прилегающей территории на дорогу, врезался в «Пежо», ехавшую в сторону Москвы.В ДТП также пострадала девочка-подросток. Она находится в больнице. Кроме того, сообщают о госпитализированном мужчине.