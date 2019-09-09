Школьникам Петушинского района сотрудники полиции напомнили о правилах перехода через проезжую часть, особенностях движения на велосипедах и самокатах.

В начале нового учебного года в рамках профилактической акции «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Водитель, будь внимателен! На дороге дети!» для учащихся общеобразовательных учреждений города Петушки. К участию привлекли и родителей школьников.Инспектор по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева на общешкольном собрании рассказала о произошедших в период летних каникул дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и подростков.Инспектор обратила внимание взрослых на то, что дети должны не просто знать ПДД, но и соблюдать их, понимая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. Родители должны быть положительным примером для малышей.Полицейский порекомендовала родителям оснастись детскую одежду светоотражающими элементами, пройти вместе с ребенком по маршруту «Дом - школа – дом», напомнив о значениях дорожных знаков и опасностях, которые могут быть на пути.Младшим школьникам сотрудник дорожной полиции напомнила о правилах перехода через проезжую часть, особенностях движения на велосипедах и самокатах. Ребята с радостью отвечали на вопросы полицейских о правилах, которыми необходимо руководствоваться при переходе проезжей части дороги.Акция будет продолжена и в других школах Петушинского района.