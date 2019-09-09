В России подводят итоги Единого дня голосования - одного из самых масштабных за последние годы. Выборы прошли во всех регионах. В 16 из них выбирали глав областей и республик, в 13 - депутатов местного парламента, в четырех были довыборы в Госдуму.

В России подводят итоги Единого дня голосования — одного из самых масштабных за последние годы. Выборы прошли во всех регионах. В 16 из них выбирали глав областей и республик, в 13 — депутатов местного парламента, в четырех были довыборы в Госдуму.В сотнях городов и поселков выбирали градоначальников, городские и сельские советы. В общей сложности по стране баллотироваться решили почти 120 тысяч человек. По итогам распределят почти 50 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей, сообщает телеканал "Россия 24".Вся информация из регионов в режиме реального времени поступает в центральную комиссию, где продолжают обрабатывать бюллетени. Увидеть все цифры можно на большом экране в атриуме здания в Большом Черкасском переулке, а также на сайте ЦИК.За работой региональных коллег следит председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Кроме того, она реагирует на сообщения о нарушениях. В воскресенье в полицию поступило более 300 обращений, треть из них не подтвердилась.Была и откровенная дезинформация в социальных сетях. Элла Памфилова осудила тех, кто ее распространяет и оценила эффективность цифровых участков в Москве. Избиратели из регионов, живущие, работающие или гостящие в столице, активно пользовались новой системой. Эксперимент признан удачным. В целом глава ЦИК просит коллег мобилизовать все силы и не допустить ошибок при подсчете голосов.