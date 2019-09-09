Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года.В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца было выделено 50 миллиардов.В 2021-м сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.Самые высокие пособия получат жители Сахалинской области (29 тысяч рублей), Чукотки (23,3 тысячи рублей) и Камчатки (21,7 тысячи рублей). Наибольшее количество семей, которым положены выплаты, проживает в Краснодарском крае, Башкирии и Москве.Законопроект, который расширяет круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят в июле этого года. С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше дотации были положены семьям с детьми до полутора лет и доходом до полутора прожиточных минимумов. По прогнозам Минтруда, число семей, получающих ежемесячные пособия, увеличится с 379 тысяч до миллиона.