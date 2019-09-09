В процессе своего обучения сотрудники подразделений Главка получили необходимые знания и приобрели навыки поведения в типовых и экстремальных ситуациях...

Свидетельства об окончании обучения вручили 186 сотрудникам патрульно-постовой службы полиции в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.В торжественной обстановке сотрудникам столичной полиции вручили свидетельства об окончании профессионального обучения.В процессе своего обучения сотрудники подразделений Главка получили необходимые знания и приобрели навыки поведения в типовых и экстремальных ситуациях. На протяжении полугода для слушателей проводились занятия по огневой подготовке, изучению правовых и специальных дисциплин, а также по отработке боевых приемов борьбы.«Сотрудники патрульно-постовой службы на сегодняшний день выполняют много важных задач: обеспечивают безопасность граждан, охрану общественного порядка и эти молодые люди, которые получили свидетельства о завершении обучения, уже с завтрашнего дня, встанут в строй своих подразделений для несения службы», - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и поздравил присутствующих с завершением обучения.Мероприятие завершилось показательными выступлениями слушателей и выпускников Центра, а также торжественным маршем.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве