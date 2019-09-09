В процессе своего обучения сотрудники подразделений Главка получили необходимые знания и приобрели навыки поведения в типовых и экстремальных ситуациях...
Свидетельства об окончании обучения вручили 186 сотрудникам патрульно-постовой службы полиции в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
В торжественной обстановке сотрудникам столичной полиции вручили свидетельства об окончании профессионального обучения.
В процессе своего обучения сотрудники подразделений Главка получили необходимые знания и приобрели навыки поведения в типовых и экстремальных ситуациях. На протяжении полугода для слушателей проводились занятия по огневой подготовке, изучению правовых и специальных дисциплин, а также по отработке боевых приемов борьбы.
«Сотрудники патрульно-постовой службы на сегодняшний день выполняют много важных задач: обеспечивают безопасность граждан, охрану общественного порядка и эти молодые люди, которые получили свидетельства о завершении обучения, уже с завтрашнего дня, встанут в строй своих подразделений для несения службы», - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и поздравил присутствующих с завершением обучения.
Мероприятие завершилось показательными выступлениями слушателей и выпускников Центра, а также торжественным маршем.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве