09.09.2019

2019-09-09 12:00:23

В супермаркете под Москвой жестоко избили покупателя

В Клину местный житель жестоко избил одного из покупателей супермаркета. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.



Как удалось установить следователям, в магазине между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них схватил бутылки с прилавка и несколько раз ударил ими по голове оппонента.



В отношении злоумышленника возбудили дело о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает .