09.09.2019

2019-09-09 14:50:17

В Удмуртии произошла смертельная авария

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Удмуртии произошла жуткая авария. В Якшур-Бодьинском районе водитель автомобиля Toyota попытался совершить обгон впереди идущей машины и врезался в Mitsubishi.



В результате ДТП водитель и пассажирка Toyota погибли. Другой водитель доставлен в больницу с тяжелыми травмами, сообщает .



По факту произошедшего ведется расследование. По предварительной информации, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.