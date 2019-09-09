Для поисков пропавшего в горах Хамар-Дабана туриста в Слюдянский район отправили спасательный вертолет Ми-8. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. С шестого сентября мужчину ищут наземные группы. Всего в операции принимают учатие 24 человека.

Для поисков пропавшего в горах Хамар-Дабана туриста в Слюдянский район отправили спасательный вертолет Ми-8. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". С шестого сентября мужчину ищут наземные группы. Всего в операции принимают учатие 24 человека.Напомним, 58-летний Юрий Яковлев отправился в поход на Пик Черского. По плану, за один день он должен был преодолеть маршрут до озера Сердце и вернуться обратно. Известно, что турист имел при себе только минимальный запас воды и продуктов. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.