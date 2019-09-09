Владимир Колокольцев отметил, что в Российской Федерации безопасность дорожного движения является одной из приоритетных задач.

Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра по делам инфраструктуры Королевства Швеция Тумаса Энерута. В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Малена Мард. Владимир Колокольцев отметил, что в Российской Федерации безопасность дорожного движения является одной из приоритетных задач. В 2018-2024 годах реализуется соответствующая Стратегия, которая призвана сократить уровень смертности на дорогах до показателя не более четырех погибших на 100 тысяч населения.Глава ведомства подчеркнул, что достижения технического прогресса открывают широкие возможности не только для решения отдельных транспортных задач, но и для формирования системы безопасности общества в целом. Сегодня в России достаточно эффективно применяется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который является важным элементом обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, способствует профилактике и раскрытию «уличных» преступлений. Стороны сделали акцент на ключевом значении Первой всемирной министерской конференции по дорожной безопасности, которая прошла в 2009 году в Москве. Российский Министр выразил уверенность, что следующая, Третья конференция «Достижение глобальных целей к 2030 году», которая пройдет в 2020 году в Стокгольме, станет не только площадкой для подведения итогов Десятилетия действий по безопасности дорожного движения, но и послужит стимулом для дальнейшего развития и активизации деятельности в данном направлении. Владимир Колокольцев поблагодарил шведских экспертов, которые в 2018-2019 годах приняли участие в совместных семинарах по вопросам реализации программ снижения смертности на дорогах.В завершение участники встречи констатировали важность обмена передовым опытом и готовность расширять международное сотрудничество в области обеспечения безопасности дорожного движения.