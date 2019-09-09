Прививочная кампания стартует 9 сентября

Прививочная кампания стартует 9 сентябряЖители Владимирской области могут пройти бесплатную вакцинацию против гриппа в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус». Профилактическая акция пройдет с 9-го сентября по 13-ое октября.Мобильный прививочный пункт будет работать в будни с 10.00 до 17.00, а по выходным - с 10.00 до 14.00. Желающие вакцинироваться должны иметь при себе паспорт.В этом году вакцинация против гриппа охватит около 630 тысяч жителей региона - это 45% населения области.