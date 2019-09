К причалам морского вокзала 9 сентября пришвартовался круизный лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, на борту которого почти пять тысяч пассажиров из Китая, США и России.

В пресс-службе Владивостокского морского терминала рассказали о знаменательном для порта событии.К причалам морского вокзала 9 сентября пришвартовался круизный лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, на борту которого почти пять тысяч пассажиров из Китая, США и России.Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты, передает ТАСС.Визит Spectrum of the Seas во Владивосток стал возможен благодаря углублению дна возле морского вокзала города, которое было проведено в последние два года.По традиции на борту будет проведена церемония первого захода, а капитан лайнера примет у себя делегацию властей города и Приморского края, руководства порта и морского вокзала.Пассажирам лайнера проведут экскурсии по историческому центру с посещением музеев, в также будет организовано небольшое путешествие по Транссибирской магистрали.В экипаж Spectrum of the Seas входит 1551 человек. Длина лайнера составляет 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — почти 169 тысяч тонн.