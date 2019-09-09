Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле находятся более 1,3 тысячи законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором – четыре, уточнил он.

Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле находятся более 1,3 тысячи законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором – четыре, уточнил он.В первую очередь депутаты будут уделять вниманиезаконодательному обеспечению реализации послания президента и национальнымпроектам, рассказал журналистам председатель нижней палаты. "Совершенноочевидно, что эти два вопроса мы должны до конца осенней сессии завершить, отэтого многое зависит – социально-экономическое положение нашей страны иблагополучие граждан", – подчеркнул Володин.Кроме того, законодателям предстоит рассмотреть бюджет наследующий год и на два последующих плановых года, а также бюджетообразующиенормативно-правовые акты. "Задачи, которые стоят перед нами, постараемсявыполнить качественно", – пообещал Володин.Повышение качества законопроектов также будет являться однимиз приоритетов депутатского корпуса в ближайшие четыре месяца. Спикер напомнил,парламентарии постоянно над этим работают.Володин отметил, что в первом чтении нормативно-правовыеакты рассматриваются так, чтобы граждане принимали в обсуждении как можнобольше участия. Привлекаются эксперты, если необходимо, проводятсяпарламентские слушания, сказал Володин.Говоря о втором чтении, председатель нижней палаты указал нанекоторые проблемы. Одна из них – внесение поправок, не соответствующихконцепции документа.Эту задачу можно решить, уверен Володин. Он напомнил, что уГосдума выстроен диалог с правительством. Правильно, чтобы кабинет министров входе процедур второго чтения обязательно предоставлял отзыв или заключение напоправки, указал спикер."Чтобы у нас это не проходило "под шумок" той концепции, котораябыла рассмотрена в первом чтении, а также было предметом дискуссии, изучения состороны экспертного сообщества и профильных комитетов", – пояснил он.После принятия нормативно-правового акта парламентариианализируют, как он работает, насколько эффективен, есть ли проблемы. Еслизаконопроект не совершенен, то в него необходимо внести правки, добавилВолодин.Напомним, первое пленарное заседание осенней сессии пройдетна Охотном Ряду во вторник, 10 сентября. Парламентарии будут работать до концадекабря.