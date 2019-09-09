Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле находятся более 1,3 тысячи законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором – четыре, уточнил он.
Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле находятся более 1,3 тысячи законопроектов, из них в первом чтении приняты 244 документа, во втором – четыре, уточнил он.
В первую очередь депутаты будут уделять внимание
законодательному обеспечению реализации послания президента и национальным
проектам, рассказал журналистам председатель нижней палаты. "Совершенно
очевидно, что эти два вопроса мы должны до конца осенней сессии завершить, от
этого многое зависит – социально-экономическое положение нашей страны и
благополучие граждан", – подчеркнул Володин.
Кроме того, законодателям предстоит рассмотреть бюджет на
следующий год и на два последующих плановых года, а также бюджетообразующие
нормативно-правовые акты. "Задачи, которые стоят перед нами, постараемся
выполнить качественно", – пообещал Володин.
Повышение качества законопроектов также будет являться одним
из приоритетов депутатского корпуса в ближайшие четыре месяца. Спикер напомнил,
парламентарии постоянно над этим работают.
Володин отметил, что в первом чтении нормативно-правовые
акты рассматриваются так, чтобы граждане принимали в обсуждении как можно
больше участия. Привлекаются эксперты, если необходимо, проводятся
парламентские слушания, сказал Володин.
Говоря о втором чтении, председатель нижней палаты указал на
некоторые проблемы. Одна из них – внесение поправок, не соответствующих
концепции документа.
Эту задачу можно решить, уверен Володин. Он напомнил, что у
Госдума выстроен диалог с правительством. Правильно, чтобы кабинет министров в
ходе процедур второго чтения обязательно предоставлял отзыв или заключение на
поправки, указал спикер.
"Чтобы у нас это не проходило "под шумок" той концепции, которая
была рассмотрена в первом чтении, а также было предметом дискуссии, изучения со
стороны экспертного сообщества и профильных комитетов", – пояснил он.
После принятия нормативно-правового акта парламентарии
анализируют, как он работает, насколько эффективен, есть ли проблемы. Если
законопроект не совершенен, то в него необходимо внести правки, добавил
Володин.
Напомним, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет
на Охотном Ряду во вторник, 10 сентября. Парламентарии будут работать до конца
декабря.