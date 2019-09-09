Вратарь московского Спартака Александр Селихов, получивший недавно повреждение ахиллова сухожилия на одной из тренировок, отправился в Финляндию, где ему в ближайшее время будет сделана операция.

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов, получивший недавно повреждение ахиллова сухожилия на одной из тренировок, отправился в Финляндию, где ему в ближайшее время будет сделана операция.По информации "Спорт-экспресса", после хирургического вмешательства вратарь красно-белых пропустит от семи до восьми месяцев. Это значит, что в нынешнем сезоне Селихов в воротах "Спартака", скорее всего, не появится.Напомним, что прошлой весной он получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти. Восстановившись после этой травмы, вратарь красно-белых снова получил повреждение.