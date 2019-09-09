В Херсонской области при перемещении колонны вооруженных сил Украины произошел взрыв. В районе Мелитополя загорелся грузовой прицеп с горюче-смазочными материалами. Затем произошло несколько взрывов. Кроме огнеопасных материалов прицеп перевозил элементы динамической брони. Взрывом они полностью уничтожены.

В Херсонской области при перемещении колонны вооруженных сил Украины произошел взрыв. В районе Мелитополя загорелся грузовой прицеп с горюче-смазочными материалами. Затем произошло несколько взрывов. Кроме огнеопасных материалов прицеп перевозил элементы динамической брони. Взрывом они полностью уничтожены.Ни военнослужащие, ни гражданские лица в этом инциденте с армейской колонной не пострадали, сообщает ТАСС. К расследованию обстоятельств взрыва прицепа приступили следователи мелитопольского управления Государственного бюро расследований Украины.