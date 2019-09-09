Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал на пресс-конференции в Москве, как украинские следователи проводили обыск в редакции. По его словам, правоохранительным органам было важно не столько найти какие-то материалы, сколько помешать работе журналистов.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал на пресс-конференции в Москве, как украинские следователи проводили обыск в редакции. По его словам, правоохранительным органам было важно не столько найти какие-то материалы, сколько помешать работе журналистов."Были изъяты все диски, все системные блоки были разукомплектованы, и это превратилось за три часа обыска в груду металла. Хотя это потом никак не было использовано в материалах дела. Они просто ломали, но не искали", — рассказал Вышинский. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".Глава портала РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 28 августа 2019 года суд освободил его под личное обязательство. А 7 сентября он прилетел в Москву в рамках состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.По словам Вышинского, он хотел бы и дальше заниматься журналистикой."У меня появился новый опыт. Эта часть моей жизни, это понимание того, что происходит в стране. Я видел это не только из своего кабинета главного редактора, но и из другого места", — пояснил он в ходе пресс-конференции.Также в ближайшее время журналист намерен проверить свое здоровье."В Херсонском СИЗО у меня были очень неприятные моменты. В Киеве было чуть-чуть полегче", — рассказал Вышинский.