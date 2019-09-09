В ходе пресс-конференции руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи по решению украинского суда и приехавший в Москву, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку.

В ходе пресс-конференции руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи по решению украинского суда и приехавший в Москву, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, передает телеканал "Россия 24"."Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", — заявил Вышинский, выразив отдельную благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за слова поддержки в день рождения.Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга. Среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Москву прилетел и освобожденный Вышинский.Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.Вышинский рассказал, что привез сало сотрудникам МИА "Россия сегодня", пообещав, что достанется всем."Коллеги, спасибо большое за теплый прием​​​. Спасибо, что ждали. Я привез сало, естественно, всем достанется по куску", — сказал он встречающим его сотрудникам агентства.В свою очередь коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. Журналист заверил, что будет носить эту футболку.