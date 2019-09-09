Бывшему президенту Украины Петру Порошенко мало денег. Увеличивший свое состояние в разы за последние пять лет политик продолжает обдирать украинцев. На сей раз возмутились киевляне.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко мало денег. Увеличивший свое состояние в разы за последние пять лет политик продолжает обдирать украинцев. На сей раз возмутились киевляне.Принадлежащая Порошенко кондитерская компания Roshen открылана проспекте Науки украинской столице кафе "Nice on Cafe". И все бы ничего, нозаоблачный ценник в заведении возмутил посетителей.В кафе бывшего президента подают холодные и горячие напитки,отметил блогер Михаил Шнайдер. По его словам, в меню десертов посетителямпредлагают блюдо под названием "чуррос". Это испанское лакомство,запеченное во фритюре. Стоимость порции – 75 гривен (около 200 рублей).Пенсии обычного украинца хватит примерно на 20 порций, с сарказмом заметилблогер. Цены в кафе Порошенко Шнайдер назвал "эталонными".После поражения на президентских выборах над бизнес-империейнависла угроза. В конце апреля тогдашний лидер украинской Партиисоциалистов Илья Кива подал иск в суд и потребовал отобрать у бывшего главыгосударства приватизированную им фабрику имени Карла Маркса.К бизнесу Порошенко предъявлял претензии и президентВладимир Зеленский. Во время предвыборной кампании он упрекал оппонента, чтоконфеты Roshen можно купить в России. Зеленский также поинтересовался, какПорошенко приватизировал фабрику Карла Маркса в конце 90-х, если в то время былчиновником.Кондитерскую компанию Roshen политик основал в 1996 году. Предприятиеимеет активны на Украине, в Казахстане, Литве, Венгрии и Китае. До недавнеговремени функционировала фабрика в Липецке. В декабре прошлого года сообщалось,что получил более 20 миллионов долларов дохода от деятельностикомпании.