Бывшему президенту Украины Петру Порошенко мало денег. Увеличивший свое состояние в разы за последние пять лет политик продолжает обдирать украинцев. На сей раз возмутились киевляне.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко мало денег. Увеличивший свое состояние в разы за последние пять лет политик продолжает обдирать украинцев. На сей раз возмутились киевляне.
Принадлежащая Порошенко кондитерская компания Roshen открыла
на проспекте Науки украинской столице кафе "Nice on Cafe". И все бы ничего, но
заоблачный ценник в заведении возмутил посетителей.
В кафе бывшего президента подают холодные и горячие напитки,
отметил блогер Михаил Шнайдер. По его словам, в меню десертов посетителям
предлагают блюдо под названием "чуррос". Это испанское лакомство,
запеченное во фритюре. Стоимость порции – 75 гривен (около 200 рублей).
Пенсии обычного украинца хватит примерно на 20 порций, с сарказмом заметил
блогер. Цены в кафе Порошенко Шнайдер назвал "эталонными".
После поражения на президентских выборах над бизнес-империей
нависла угроза. В конце апреля тогдашний лидер украинской Партии
социалистов Илья Кива подал иск в суд и потребовал отобрать у бывшего главы
государства приватизированную им фабрику имени Карла Маркса.
К бизнесу Порошенко предъявлял претензии и президент
Владимир Зеленский. Во время предвыборной кампании он упрекал оппонента, что
конфеты Roshen можно купить в России. Зеленский также поинтересовался, как
Порошенко приватизировал фабрику Карла Маркса в конце 90-х, если в то время был
чиновником.
Кондитерскую компанию Roshen политик основал в 1996 году. Предприятие
имеет активны на Украине, в Казахстане, Литве, Венгрии и Китае. До недавнего
времени функционировала фабрика в Липецке. В декабре прошлого года сообщалось,
что получил более 20 миллионов долларов дохода от деятельности
компании.