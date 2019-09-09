Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы государства во втором туре с 47,38% голосов. Таким образом, Хаджимба остается на этом посту на следующие пять лет.
Президентом Абхазии вновь избран Рауль Хаджимба. Он победил во втором туре выборов, набрав 47,38 процента голосов избирателей.
На втором месте — Алхас Квициния. За него проголосовали 46,19 процента избирателей, передает ТАСС.
Явка составила 65,98 процента. "Я уполномочен заявить, что выборы президента Республики Абхазия состоялись", — сказал глава ЦИК. Тамаз Гогия.
Хаджимба возглавил республику в 2014 году. В своей нынешней избирательной кампании он сделал упор на анализе успехов за пять лет, ездил по всей республике и встречался с избирателями. При этом он не отрицает, что в стране есть проблемы: "Есть сложности и трудности, никто не отрицает. Есть проблемы, и их нужно решать". Одной из самых важных задач он считает борьбу с преступностью, передает РИА Новости.
Также он намерен продолжить политику сотрудничества с Россией и конституционные реформы, начатые им пять лет назад. Кроме того, Хаджимба обещал способствовать улучшению положения граждан.
Соратники Хаджимбы и избиратели, которые голосовали за него, считают его опыт главным преимуществом перед другими кандидатами. Однако эксперты заявляют, что Хаджимбе придется нелегко, если он не проведет обещанные реформы.