Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы государства во втором туре с 47,38% голосов. Таким образом, Хаджимба остается на этом посту на следующие пять лет.

Президентом Абхазии вновь избран Рауль Хаджимба. Он победил во втором туре выборов, набрав 47,38 процента голосов избирателей.На втором месте — Алхас Квициния. За него проголосовали 46,19 процента избирателей, передает ТАСС.Явка составила 65,98 процента. "Я уполномочен заявить, что выборы президента Республики Абхазия состоялись", — сказал глава ЦИК. Тамаз Гогия.Хаджимба возглавил республику в 2014 году. В своей нынешней избирательной кампании он сделал упор на анализе успехов за пять лет, ездил по всей республике и встречался с избирателями. При этом он не отрицает, что в стране есть проблемы: "Есть сложности и трудности, никто не отрицает. Есть проблемы, и их нужно решать". Одной из самых важных задач он считает борьбу с преступностью, передает РИА Новости.Также он намерен продолжить политику сотрудничества с Россией и конституционные реформы, начатые им пять лет назад​​​. Кроме того, Хаджимба обещал способствовать улучшению положения граждан.Соратники Хаджимбы и избиратели, которые голосовали за него, считают его опыт главным преимуществом перед другими кандидатами. Однако эксперты заявляют, что Хаджимбе придется нелегко, если он не проведет обещанные реформы.