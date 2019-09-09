Валерию Леонтьеву идет 71-й год. Но он даст фору иным молодым – всегда энергичный, бодрый, подтянутый. Он сегодня дает до шести концертов в месяц – от Ялты до Сургута. И не собирается уходить на покой, несмотря на почтенный возраст.

Валерию Леонтьеву идет 71-й год. Но он даст фору иным молодым – всегда энергичный, бодрый, подтянутый. Он сегодня дает до шести концертов в месяц – от Ялты до Сургута. И не собирается уходить на покой, несмотря на почтенный возраст.Заботясь о собственном здоровье, главный эстрадный "казанова" начал вести здоровый образ жизни. "Стараюсь спать побольше. Поменьше выпивать. Я с Нового года не держал в руках рюмку. Решил отдохнуть год от спиртного. Кроме того, я бросил курить", – рассказал певец программе "Ты не поверишь!" на НТВ.Вообще, кажется невероятным, что Леонтьев вообще мог когда-либо злоупотреблять спиртным – он выглядит очень спортивным, сильным, ориентированным только на полезную органическую пищу. Даже когда несколько лет назад на американской даче собрал отличный урожай авокадо, говорил, что не злоупотребляет ими, поскольку они очень жирные. Певец не раз признавался, что тщательно изучает состав продуктов и не ест "химию". Может, поэтому и остается в строю так долго, радуя народ "Дельтапланом" и "Светофором" снова и снова.Журналисты узнали у артиста, не связана ли его повышенная любовь к здоровому образу с тем, что музыкант в ближайшее время станет отцом. Но Валерий Яковлевич категорично заверил, появление наследника ему не грозит.Многочисленные поклонники артисты берут с него пример, поэтому наверняка многие тоже откажутся от выпивки и сигарет. Значит, Леонтьев помогает сберечь нацию здоровой, и уже за одно это ему спасибо.