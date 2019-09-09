Интернет полнится слухами. Так ранее уже ходила новость, будто бы роскошный замок Пугачевой хотят снести. Примадонна высказалась о возможном расставании с частью имущества.

Интернет полнится слухами. Так ранее уже ходила новость, будто бы роскошный замок Пугачевой хотят снести. Примадонна высказалась о возможном расставании с частью имущества.История началась с того, что якобы один из соседей звездной пары написал анонимную жалобу мол "слишком высокий дом отбрасывает тень на чужие огороды, там ничего не растет". Автор доноса требует, чтобы знаменитая семья в экстренном порядке снесла три верхних этажа замка Пугачевой.Напомним, что жалобу из Кирова Ярослав Михайлов, известный в стране как "приструнитель звезд". Он уже отсудил у Земфиры 300 тысяч рублей за неподобающее поведение на сцене, и с тех пор к нему обращаются со всеми проблемами, касающимися представителей шоу-бизнеса.Михайлов рассказал, что жалобу на замок Пугачевой прислал один из жителей деревни Грязь. Юрист уже подал заявление в прокуратуру. Он объяснил, что по санитарным нормам высота здания не может составлять более трех надземных этажей. Ярослав намерен сражаться до победного.Впрочем, как оказалось, Примадонна сама была не в курсе того, что кто-то хочет покуситься на ее дом. Она прокомментировала ситуацию, касательно "деревенских войн" в эфире программы на телеканале НТВ "Ты не поверишь!", издание Teleprogramma.pro."Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье, " – лаконично, но резко высказалась Пугачева.Примечательно, что ее супруг также не имел понятия о том, что кто-то желает разрушить их "семейное гнездо". Галкин был довольно краток в высказываниях и дал понять, что вся информация, касательно сноса замка Пугачевой, нуждается в проверке: "Сообщения нам поступают только от вас".