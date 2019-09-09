Алексей Долматов
(Гуф) поздравил певицу с 33-летием. При
этом рэпер напомнил Кети Топурии о своих чувствах.
Алексей Долматов
(Гуф) поздравил певицу с 33-летием. При
этом рэпер напомнил Кети Топурии о своих чувствах.
Певица заблокировала своего бывшего возлюбленного в
соцсетях. Сначала исполнитель попытался
поздравить Кети Топурию с днем рождения в Instagram, послав сообщение в директ.
Однако сделать это у Гуфа не получилось.
Тогда музыкант написал ей открытое трогательное послание в своем
аккаунте. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить,
потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил!
Счастья!!!" – высказался экс-избранник Кети Топурии.
Поклонники рэпера поддержали его, посчитав, что Гуф поступил
правильно, написав искренние слова. "Гуф, молодец,
что опубликовал!", "Просто самый милый пост за последние тысячелетия", "Все,
девочки, я плачу, девочки", "Борись до последнего, вы дополняете друг
друга!!! И я думаю, что у вас все получится", – написали фолловеры.
Напомним, и Алексей Долматов расстались около года назад после его скандальной измены.
Тогда стало известно о связи Гуфа и его юной поклонницы из Екатеринбурга. Певица
резко разорвала отношения.
Этим летом стало известно, что у появился новый возлюбленный. Они вместе провели отпуск артистки в Италии.
Звезда даже познакомила с избранником четырехлетнюю дочь Оливию.