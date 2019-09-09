Алексей Долматов (Гуф) поздравил певицу с 33-летием. При этом рэпер напомнил Кети Топурии о своих чувствах.

Алексей Долматов(Гуф) поздравил певицу с 33-летием. Приэтом рэпер напомнил Кети Топурии о своих чувствах.Певица заблокировала своего бывшего возлюбленного всоцсетях. Сначала исполнитель попыталсяпоздравить Кети Топурию с днем рождения в Instagram, послав сообщение в директ.Однако сделать это у Гуфа не получилось.Тогда музыкант написал ей открытое трогательное послание в своемаккаунте. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить,потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил!Счастья!!!" – высказался экс-избранник Кети Топурии.Поклонники рэпера поддержали его, посчитав, что Гуф поступилправильно, написав искренние слова. "Гуф, молодец,что опубликовал!", "Просто самый милый пост за последние тысячелетия", "Все,девочки, я плачу, девочки", "Борись до последнего, вы дополняете другдруга!!! И я думаю, что у вас все получится", – написали фолловеры.Напомним, и Алексей Долматов расстались около года назад после его скандальной измены.Тогда стало известно о связи Гуфа и его юной поклонницы из Екатеринбурга. Певицарезко разорвала отношения.Этим летом стало известно, что у появился новый возлюбленный. Они вместе провели отпуск артистки в Италии.Звезда даже познакомила с избранником четырехлетнюю дочь Оливию.