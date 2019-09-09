Маргарита – 7-летняя дочь Жасмин – в этом году пошла в первый класс элитной московской школы. Обучение там стоит не менее полутора миллионов рублей в год. Александр Панайотов, узнав про это, ахнул от изумления. Корреспондент Дни.ру встретился с ним за кулисами концерта МУЗ-ТВ в Кремле.

Маргарита – 7-летняя дочь Жасмин – в этом году пошла в первый класс элитной московской школы. Обучение там стоит не менее полутора миллионов рублей в год. Александр Панайотов, узнав про это, ахнул от изумления. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами концерта МУЗ-ТВ в Кремле."У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю, – пояснил Панайотов. – Хотя, наверное, по доходам и расход. Но по сравнению с Жасмин я небогат".Артист при этом признался, что даже если бы и был состоятелен, то все равно бы никогда платил за своего ребенка по полтора миллиона в год. Да и вовсе не отдавал бы отпрыска в столь дорогое учебное заведение. "Я бы выбрал какую-то специализированную школу, где бы было глубокое образование, какой-то уклон – в языки, музыку", – пояснил он.Вспомнил Панайотов и про собственные школьные годы чудесные. "Учился я не очень и хорошо – на "3" и "4", а к концу поднапрягся и окончил школу все-таки без "троек", – рассказал Саша. – Хотя за плохое поведение мне всегда доставалось"."Я с детского сада понимал, что буду артистом, что буду звездой, и все для этого делал, – продолжает Александр. – Так что химия и физика отошли от меня на второй план".Мечта Панайотова в итоге исполнилось – сегодня он входит в топ самых популярных артистов страны. Уже осенью певец отправится в большой гастрольный тур "Исключительно твой", который включает в себя даже Америку!