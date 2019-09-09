Из-за напряженной ситуации в приграничной зоне Цхинвал закрыл югоосетиско-грузинскую границу. Закрыты пункты пропуска Раздахан в Ленигорском районе и Синагур в Дзайрском районе. Причиной дестабилизации обстановки стало незаконное строительство Грузией блокпоста на югоосетинской территории у приграничного села Уиста.

Из-за напряженной ситуации в приграничной зоне Цхинвал закрыл югоосетиско-грузинскую границу. Закрыты пункты пропуска "Раздахан" в Ленигорском районе и "Синагур" в Дзайрском районе. Причиной дестабилизации обстановки стало незаконное строительство Грузией блокпоста на югоосетинской территории у приграничного села Уиста.Южная Осетия потребовала от Тбилиси потребовала убрать грузинский блокпост, напоминает ТАСС. После отказа Грузии идти на компромисс делегация Южной Осетии покинула встречу в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. Без результатов закончились переговоры 29, 30 августа и 2 сентября.После этого Южная Осетия выставила у села собственные блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. 5 сентября пограничники Южной Осетии заняли одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняли бело-красно-желтый флаг над западной точкой югоосетино-грузинской границы. Свои действия Цхинвал объясняет гуманитарным характером: обеспечением безопасности проживающих в районе села Уиста граждан Южной Осетии. Контроль стратегической высоты препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территорией Южной Осетии, но носят исключительно мирный характер.При этом КГБ Южной Осетии отсылает к декрету Всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и Совета народных комиссаров ССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии об определении административной границы автономной области. Именно по ней Цхинвал определяет внешнюю границу на этом участке.