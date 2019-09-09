За пять лет число иностранных студентов в России планируют увеличить в три раза, сегодня страна входит в шестерку лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности. В Рязанском госуниверситете программа обмена существует давно и с каждым годом становится востребованной.

Число иностранных студентов в России за 5 лет планируют увеличить втрое. В настоящее время страна в шестерке мировых лидеров по уровню студенческой мобильности. И Рязанский государственный университет активно поддерживает программу обмена студентами.Студенты из Японии по программе обмена приезжают в РГУ уже пятый год, передает ГТРК "Ока". Предмет осваивают довольно быстро, начиная с букв алфавита и заканцивая целыми предложениями. Марина Чиба, студентка Университета Тохоку (Япония) поделилась, что всего за несколько дней всем сердцем успела полюбить многогранный и поистине красивый русский язык.Другая студентка — Мори Макико живёт в Рязани уже 8 месяцев. Отмечает, что такой радушности не встречала ни в одной другой стране. Она успела обзавестись русскими друзьями и оценить национальные блюда, из которых борщ — это очень вкусно.С каждым годом число иностранцев, желающих получить образование в Рязани растет. В первую очередь для них привлекательны перспективы, которые открываются после получения диплома. Советник ректора по молодёжной политике РГУ имени С.А. Есенина Олег Сулица отмечает: студенты растут в плане своего международного кругозора, набираются опыта для работы. Они могут работать в международных компаниях и общаться с людьми других культур.Отметим, что сейчас в России учатся порядка 250 тысяч иностранцев со всего мира. Минобразования РФ к 2025 году планирует увеличить эту цифру, как минимум, в 3 раза.