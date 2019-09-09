Неожиданно для всего мира президент Украины Владимир Зеленский во время встречи заключенных после обмена оказался в России. Вместе с ним так оказался и город Киев.

Неожиданно для всего мира президент Украины Владимир Зеленский во время встречи заключенных после обмена оказался в России. Вместе с ним так оказался и город Киев.Пока президент Франции Эммануэль Макрон пытается изменить положение вещей на международной политической арене путем многоступенчатых договоренностей, встреч и регулярных звонков, простые французские журналисты играючи буквально перекраивают границы государств. Впрочем, делают они это не специально, а по невнимательности.Так, зрители обратили внимание на странный титр в сюжете об обмене заключенными между Россией и Украиной издания Le Figaro. В тот момент, когда Владимир Зеленский рассказывал о самом процессе людям сообщалось, что делает он это в Киеве, России, передает . Всего одна ошибка и президент Украины вместе со столицей оказались на российской территории.Материал дополняется.