Аплодисментами встретили жители Владивостока молодого человека, который бросился в бушующее море и ценой невероятных усилий вытащил из воды тонувшего мужчину. Он оказался единственным, кто пришел ему на помощь, остальные отдыхающие снимали видео, стоя на берегу.

Аплодисментами встретили жители Владивостока молодого человека, который бросился в бушующее море и ценой невероятных усилий вытащил из воды тонувшего мужчину. Он оказался единственным, кто пришел ему на помощь, остальные отдыхающие снимали видео, стоя на берегу.Инцидент произошел днем 8 сентября в бухте Стеклянная. Море было неспокойным, обрушивало на берег мощные волны, но это обстоятельство не напугало владивостокца, ринувшегося в воду. К его несчастью, выбраться обратно он самостоятельно не смог, более того, его начало относить от пляжа. Сил бороться со стихией уж не осталось, мужчина наглотался воды, но и с берега ему не могли ничем помочь — попытки добросить веревки успехом не увенчались, а спасателей все не было.Тогда один из молодых людей бросился в море, добрался до тонущего, обхватил вокруг его тела веревку со спасательным буем и медленно двинулся в обратную сторону. В какой-то момент находившимся на берегу показалось, что теперь спасать нудно уже двоих, потому как и спасатель, и его цель не справлялись с волнами. В итоге им повезло: море ненадолго стихло, и мужчинам удалось добраться до берега. Очевидцы встретили их аплодисментами."Молодой человек — герой, такой смелый мальчик, молоденький совсем. Все жали ему руку, благодарили", — рассказала женщина.Он быстро уехал с места, так никому и не назвав своего имени. Теперь его разыскивают сотрудники МЧС и спасенный.