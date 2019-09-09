Граждане отмечают ответственное отношение к работе участкового уполномоченного капитана полиции Рината Алиева

На имя начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Петровича Кукушкина поступило благодарственное письмо от жителей микрорайона Мостострой города Владимира.«Выражаем благодарность участковому уполномоченному капитану полиции Ринату Алиеву за ответственное отношение к своей работе. Участковый отлично знает территорию и её жителей, регулярно посещает неблагополучные семьи и контингент, который состоит на учете. Капитан полиции всегда готов помочь и делом, и советом. Желаем ему успехов на службе!» - говорится в послании.