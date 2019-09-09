Общая масса похищенных изделий превысила 500 килограммов

Общая масса похищенных изделий превысила 500 килограммовВ конце августа этого года в дежурную часть полиции в Муроме обратился представитель одного из местных предприятий, рассказавший, что с железнодорожного полотна, ведущего к складу, украли металлические элементы. Сумма причиненного ущерба превысила 46 тысяч рублей.Оперативники, изучив полученную информацию, задержали 58-летнюю местную жительницу и её 50-летнего сожителя. Выяснилось, что в течение 2-х недель злоумышленники регулярно приезжали на машине к месту, где находятся железнодорожные пути, и, используя гвоздодер, демонтировали больше 80 металлических подкладок. Общая масса похищенных изделий превысила 500 килограммов. Украденное они сдали в пункт приема лома.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.