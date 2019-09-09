Из кассы украла почти 10 тысяч рублей

Из кассы украла почти 10 тысяч рублейЖительницу Вязников подозревают в краже. Весной этого года в дежурную часть полиции обратились представители одной из торговых точек, рассказавшие, что из кассы магазина украли почти 10 тысяч рублей.За несколько дней до пропажи денег на работу приняли новую сотрудницу, которая после происшествия больше не появлялась. Женщину задержали во Владимире, где она снимала квартиру.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.