Скандальные
участники телестройки через девять месяцев брака приняли решение развестись. Семью
звезд шоу Дом-2 Саши Черно
и Иосифа Оганесяна разрушили измены.
Скандальные
участники телестройки через девять месяцев брака приняли решение развестись. Семью
звезд шоу "Дом-2" Саши Черно
и Иосифа Оганесяна разрушили измены.
Пара не смогла сохранить
отношения. Пышка из "Дома-2", как многие окрестили девушку, опубликовала на
своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала, что она
долго терпела измены любимого человека, но ее терпение лопнуло.
Саша Черно
отметила, что брак не изменил Оганесяна. "Язвы, колкость, несерьезное
поведение, иногда безразличие, закрыт и не дает доступ в свою голову", -
пожаловалась звезда шоу "Дом-2". По мнению Саши Черно, мужчина должен быть
добрым, ласковым и заботливым. Она призналась, что всю жизнь мечтала выйти
замуж "просто за хорошего парня", чтобы он любил ее, ценил, уважал и носил на
руках.
Высказался в своем аккаунте в соцсети о
расставании с Черно и ее супруг. "Спасибо тебе
за все. За весь спектр эмоций и за шанс построить семью", – написал Иосиф. Он признался, что какими бы сложными и неординарными ни были их отношения,
для него это были самые настоящие и сильные чувства, которых участник раньше ни к
кому не испытывал.
"Любовь… теперь я знаю, что
это такое, и каково ее потерять… Я сделал все, что было в моих силах. Видимо,
мы и правда очень разные… Обидно, что так быстро все потерял, и в этом только
моя вина, ведь я мужик, а на деле слабак… который из-за своих принципов и
глупости не может ничего поменять", – заключил участник
.