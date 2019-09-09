Скандальные участники телестройки через девять месяцев брака приняли решение развестись. Семью звезд шоу Дом-2 Саши Черно и Иосифа Оганесяна разрушили измены.

Скандальныеучастники телестройки через девять месяцев брака приняли решение развестись. Семьюзвезд шоу "Дом-2" Саши Чернои Иосифа Оганесяна разрушили измены.Пара не смогла сохранитьотношения. Пышка из "Дома-2", как многие окрестили девушку, опубликовала насвоей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала, что онадолго терпела измены любимого человека, но ее терпение лопнуло.Саша Черноотметила, что брак не изменил Оганесяна. "Язвы, колкость, несерьезноеповедение, иногда безразличие, закрыт и не дает доступ в свою голову", -пожаловалась звезда шоу "Дом-2". По мнению Саши Черно, мужчина должен бытьдобрым, ласковым и заботливым. Она призналась, что всю жизнь мечтала выйтизамуж "просто за хорошего парня", чтобы он любил ее, ценил, уважал и носил наруках.Высказался в своем аккаунте в соцсети орасставании с Черно и ее супруг. "Спасибо тебеза все. За весь спектр эмоций и за шанс построить семью", – написал Иосиф. Он признался, что какими бы сложными и неординарными ни были их отношения,для него это были самые настоящие и сильные чувства, которых участник раньше ни ккому не испытывал."Любовь… теперь я знаю, чтоэто такое, и каково ее потерять… Я сделал все, что было в моих силах. Видимо,мы и правда очень разные… Обидно, что так быстро все потерял, и в этом толькомоя вина, ведь я мужик, а на деле слабак… который из-за своих принципов иглупости не может ничего поменять", – заключил участник