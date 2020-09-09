Призовой фонд в 94 тысячи рублей, а за победу на самой длинной дистанции – 15 тысяч. Через несколько дней во Владимире стартует 4-й по счёту полумарафон под названием «Золотые ворота». Его старт

Призовой фонд в 94 тысячи рублей, а за победу на самой длинной дистанции – 15 тысяч. Через несколько дней во Владимире стартует 4-й по счёту полумарафон под названием «Золотые ворота». Его старт будет дан 12 сентября — рассказала начальник управления по спорту и молодежной политике. По словам Ольги Молевой, ожидается до двух тысяч участников. Это