Он продавал конфиденциальную информацию о страхователях, застрахованных, и лицах, имеющих право на получения страховых выплат.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, бывшему сотруднику владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ вынесен приговор.Год назад владимирец Д. работал заместителем начальника отдела страхования профессиональных рисков ГУ ВРО ФСС РФ. Должность позволяла ему пользоваться программным обеспечением и базами данных Фонда. Установлено, что представитель одно йиз коммерческих структур предложил ему 50 тысяч рублей за информацию о страхователях, застрахованных, и лицах, имеющих право на получения страховых выплат. 38-летний мужчина деньги принял.Будучи пойманным на взятке, гражданин Д. не хотел признавать, что продавал служебную информацию. Но обвинитель смог предоставить суду исчерпывающие доказательства.Ленинский районный суд города Владимира признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. Д. получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать должности с государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 3 года.