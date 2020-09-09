Они направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых и сексуальных меньшинств, а также женщин.

Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию Оскар в номинации Лучший фильм. Об этом сообщается на сайте академии.Новые правила введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин.Теперь есть четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны соблюдаться, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года.Так, минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.Аналогичные требования действуют в отношении творческого и технического персонала, задействованного в создании фильма.Новые правила распространяются также на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.Последний критерий — обязательное привлечение к работе над картиной стажеров и практикантов из вышеперечисленных групп.Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на Оскар в 2024 году.