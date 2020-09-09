Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к гражданам России. Речь оппозиционера оценил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к гражданам России. Речь оппозиционера оценил политический аналитик Владимир Соловейчик.Утром 9 сентября Светлана Тихановская обнародовала обращение к россиянам. Белорусский оппозиционер призвала жителей соседней страны поддержать акции протеста. По ее словам, Александр Лукашенко больше не является легитимным президентом.Владимир Соловейчик обратил внимание, что экс-кандидат в президенты выпустила видеозапись спустя месяц после выборов. Он предположил, что Тихановская сделала это "не от хорошей жизни". Вероятно, оппозиционер больше не надеется на финансовую помощь западных государств.Эксперт высмеял слова Тихановской о тесной связи Белоруссии и России. Сбежавшая в Литву политик ни слова не сказала о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом сообществе."Вся эта риторика – на уровне заявлений Петра Порошенко, сделанных еще в начале Евромайдана в 2013 году", – выразил мнение политолог.После прихода к власти украинский бизнесмен поменял свои взгляды, его риторика стала антироссийской. И, скорее всего, Светлана Тихановская последует примеру Петра Порошенко и разорвет все соглашения с Россией. "Грош цена их словам", – заявил Соловейчик.17 Авг 2020 в 1:20 PDTНапомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, большинство голосов набрал действующий лидер Александр Лукашенко – 80%. Его главный оппонент получила 10% поддержки.