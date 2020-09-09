Прокуратура в отношении чиновника возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого он оштрафован.

Глава администрации города Петушки оштрафован за неисполнение законных требований прокурора. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Установлено, что горадминистрация допустила нарушения при расчете начальной (максимальной) цены контракта по установке детской площадки, а также нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением контроля за ее установкой и эксплуатацией.В этой связив адрес главы администрации внесено представление, однако мерпо устранению допущенных нарушений законане принято.В связи с чем, прокуратурой в отношении чиновника возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого он оштрафован.