Прокуратура в отношении чиновника возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого он оштрафован.
Глава администрации города Петушки оштрафован за неисполнение законных требований прокурора
. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Установлено, что горадминистрация допустила нарушения при расчете начальной (максимальной) цены контракта по установке детской площадки, а также нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением контроля за ее установкой и эксплуатацией.
В этой связи
в адрес главы администрации внесено представление, однако мер
по устранению допущенных нарушений закона
не принято.
В связи с чем, прокуратурой в отношении чиновника возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого он оштрафован.