В полиции провели проверку после поступившего заявления от местного жителя о пропаже собаки.

В региональном управлении УМВД опровергли в Кольчунине. Напомним, в городских пабликах появилось сообщение о том, что одиноко живущий мужчина держал несчастных животных в деревянных ящиках и якобы периодически убивал их в ходе неких ритуалов.В полиции провели проверку после поступившего заявления от местного жителя о пропаже собаки. В ходе проверки в квартире кольчугинца пропавшего животного не было обнаружено. Также не подтвердился и факт жестокого обращения с питомцами.