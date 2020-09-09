Двадцатикратное превышение нормы содержания железа, семикратное превышение допустимой мутности и вдобавок кишечная палочка.

Техническаявода по цене питьевой. В посёлке СтавровоСобинского района уже несколько летиз-под крана течет странная желтоватая жидкость, аместные коммунальщики не только не хотят делать перерасчет, но ивыступают противустановки у домаавтоматадляпродажиочищенной воды.Две бутылки - одна для химического исследования, другая - для микробиологического. Первую пробу берут в подвале дома - на входной водопроводной трубе. Вторую уже в квартире - из-под крана. Если показатели совпадут, значит, домовые коммуникации не при чем. Месяц назад специалисты областного центра гигиены и эпидемиологии уже проводили здесь исследования. Результат - двадцатикратное превышение нормы содержания железа, семикратное превышение допустимой мутности и вдобавок кишечная палочка. Причина всего этого - скорее всего, одна.Ольга Чиркова, помощник санитарного врача Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области: «Вам приходилось видеть старые трубы, как они выглядят внутри? Ну, вот и подумайте. Если взять Собинский район, то особенно на селе - повышенная цветность, мутность, содержание железа. Особенно на селе - очень много проб. В нашем районе, кстати, больше, чем в других районах».Андрей Фролов, председатель местного ТСЖ рассказывает, что началось все несколько лет назад. Вода начала оставлять на раковине ржавые следы, появился запах, и с тех пор стало только хуже.- Да, воняет. Тухлятиной какой-то, болотом.И такие же проблемы во всей центральной части поселка. В администрации ничего не поясняют, говорят люди.Я много раз обращалась к Ермакову, спрашивала - почему? Проверяем, проверяем... Проверяют уже два года, а люди же моются этой водой, детишек моют. Я не понимаю вообще!Месяц назад у одного из домов по улице Комсомольской появилась вот такая штука. Председатель ТСЖ пригласил местного предпринимателя. Вода тоже из водопровода, но уже очищенная - 3 рубля за литр.Галина Сиротина, жительница дома16 по улице Комсомольской: «У нас вообще в домах плохая вода, а здесь нормальная, хорошая. Спасибо, кто придумал».А вот в администрации Ставрово идею почему-то не оценили. Муниципальные коммунальщики пожаловались на управдома в полицию и прокуратуру. Андрей Фролов заявляет, что намерен отстоять фильтрующий аппарат и добиться того, чтобы местную воду официально признали технической.Андрей Фролов, председатель ТСЖ дома13 по улице Комсомольской: «Я так понял, что ресурсоснабжающей организации не понравилось, что люди просто пьют чистую воду. Я других причин не вижу. То есть они ее дать не могут, но и хорошие, добрые заделы они... Хотя ОДН мы оплачиваем сверх нормы потребления собственниками, у нас договоры все заключены, в полицию все предоставил, в прокуратуру».В самой муниципальной компании нам пояснили, что дело в договоре на поставку холодной воды или вернее отсутствие такового.Вячеслав Тимофеенко, и.о. директора МУ МП ЖКХ п.Ставрово: «Мы не против установки этих аппаратов и администрация не против, но мы хотим, чтобы данные аппараты были узаконены. Данный аппарат потребляет воду с труб придомовой территории».Что касается качества самой воды, то руководитель коммунального предприятия признаёт повышенное содержание железа в ней. По его словам, с момента прокладки в поселке чугунного водопровода в середине прошлого века, трубы заменили на новые лишь на небольшом отрезке. Денег нет, единственный вариант - войти в федеральную программу "Чистая вода".Вячеслав Тимофеенко, и.о. директора МУ МП ЖКХ п.Ставрово: «Делаем мы предпроектное предложение, или точнее, техническое задание и оно подразумевает замену дополнительного водовода, который у нас сейчас стоит пустой и плюс установка станции обезжелезивания, которая будет стоять на водозаборе».Обойдется все это ориентировочно в сто миллионов рублей. Проект, обещают в администрации поселка, должен пройти госэкпертизу в феврале следующего года. А жители улицы Комсомольской ждут результатов повторного исследования и надеются пересмотреть тариф на питьевую воду, которую на самом деле нельзя пить.Никита Тарбеев, Александр Голубев«Вести-Владимир»