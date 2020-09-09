Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала арест руководителей Координационного совета оппозиции. По ее словам, режим президента Александра Лукашенко похищает лучших.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала арест руководителей Координационного совета оппозиции. По ее словам, режим президента Александра Лукашенко "похищает лучших".Писательница рассказала, что лишилась всех друзей-единомышленников из Президиума совета. Одних протестующих отправили в тюрьму, других выслали за границу. 9 сентября задержали последнего главу оппозиции – Максима Знака."Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас" – заявила Алексиевич. При этом литератор отметила, что на их места придут сотни других демонстрантов. По ее словам, против действующего режима восстала вся страна.Главная цель протестующих – диалог с нынешней властью. Но президент не воспринимает всерьез требования оппозиции. Он не хочет разговаривать с людьми, которые каждый день выходят на улицы.В заключение Алексиевич обратилась к "русской интеллигенции". Литератор пожаловалась, что только единицы поддержали акции протеста. "Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?", – написала она.Напомним, Светлана Алексиевич – знаменитая белорусская писательница. Автор книг "Чернобыльская молитва", "Цинковые мальчики" и "У войны не женское лицо". В 2015 года она получила Нобелевскую премию за свое творчество.Акции протеста начались в Белоруссии после оглашения итогов выборов президента. Многие граждане остались недовольны тем, что победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.В ряде городов митинги жестко подавлялись сотрудниками силовых ведомств. Десятки протестующих попали в больницы после зверских избиений. Известно о семи погибших.