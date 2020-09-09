Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью. Политик рассказал о своих отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью. Политик рассказал о своих отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.Александр Лукашенко отметил, что в последние годы отношения России и Белоруссии перестали быть братскими. Страны развернули газовые, нефтяные и молочные и конфетные войны. "Дошли до абсурда", – сказал глава республики.Все изменилось после того, как западные государства стали вмешиваться в дела Белоруссии и угрожать ее суверенитету. Лукашенко выразил надежду, что им с Путиным удастся извлечь уроки из ситуации и больше не повторять ошибки."Мы можем по-мужски собачиться по любым вопросам. Но оборона и безопасность – это святое", – заявил белорусский политик.Ранее глава республики сообщил, что готов вступить в войну с Западом, если они начнут угрожать России. По словам Лукашенко, численность белорусской армии составляет от 60 до 65 тысяч человек.8 Сен 2020 в 10:06 PDTВо вторник, 8 сентября, президент поговорил с журналистами из России. Вопросы политику задали Маргарита Симоньян, Евгений Рожков, Роман Бабаян и Антон Верницкий.На следующей неделе ожидается приезд в Москву. Он встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд экономических вопросов – реструктуризацию госдолга и цены на энергоносители.