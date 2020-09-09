Белоруссия готова вступить в войну с Западом для защиты России. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко.

Белоруссия готова вступить в войну с Западом для защиты России. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко.В минувший вторник, 8 сентября, президент дал большое интервью представителям российских СМИ. Одной из главных тем разговора Александра Лукашенко с журналистами стали отношения двух соседних государств – России и Белоруссии.Глава республики отметил, что если западные страны начнут проявлять агрессию в отношении России, то к конфликту подключатся белорусские военные. "Армия – 60 тысяч штыков, – она вступает в войну", – подчеркнул Лукашенко.Также лидер высказался об интеграции России и Белоруссии. По словам политика, соглашение о Союзном государстве, принятое в 1999 году, больше не является актуальным, потому что та упоха ушла.Александр Лукашенко добавил, что начал обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным проект дорожных карт, чтобы выработать новые пути интеграции в нынешних условиях.30 Авг 2020 в 10:24 PDTНапомним, планирует посетить Москву в ближайшее время. Как сообщает близкий к президенту телеграм-канал "Пул Первого", поездка может состояться уже на следующей неделе.Одной из темой переговоров станет экономика. В частности, президенты обсудят реструктуризацию госдолга Белоруссии перед Россией и стоимость энергоносителей.