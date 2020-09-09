Владимирцы уже привыкли к таким сообщениям.

Вчера вечером покупателей и сотрудников двух крупных владимирских торговых сетей срочно попросили покинуть помещения. Как пишет очевидец в группе Подслушано , " Пожарная тревога, эвакуация, попросили отойти минимум на 15 метров от зданий. Но явно не пожар, пробежали бойцы в полном обмундировании".По предварительным данным, эвакуацию проводили по звонку о бомбе. Надо отметить, что владимирцы отнеслись к новости достаточно спокойно. За прошедшие три года "Мегаторг" и "Ашан" не раз эвакуировали. И чаще всего во второй половине дня. В декабре 2019 года по областному центру прямо-таки прокатилась волна эвакуаций из общественных зданий.Да и буквально пару месяцев назад, 3 июля возле торговых комплексов прохожие также наблюдали скопление машин скорой помощи, ГИБДД, полиции, военных, спасателей МЧС. Из здания эвакуировали людей. Сотрудники полиции были в бронежилетах и с автоматами. На близлежащих дорогах образовались пробки. В тот день к восьми вечера поступило сообщение, что это силовые структуры проводили проверку здания перед открытием.Поэтому и вчера владимирцы спокойно покидали торговые центры, многие собирались поблизости, надеясь дождаться конца эвакуации и продолжить покупки. Специалисты предупреждают, что к таким мероприятиям очень опасно "привыкать", каждая подобная ситуация может быть действительно опасной. Необходимо точно выполнять все требования и соблюдать все меры безопасности.