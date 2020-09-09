В Ковровском суде накануне состоялось очередное заседание по делу Семена Федулина. Адвокат подсудимого выступил в прениях.

В Ковровском суде накануне состоялось очередное заседание по делуСемена Федулина.Адвокат подсудимого выступил в прениях.Напомним, что сбивший год назад двух детей водитель, по версии следствия, могТрагедия произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний водитель решил обогнать остановившуюся перед переходом машину. Выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\часПо словам адвоката, Федулин в момент ДТП был трезв, и объективных доказательств обратного нет. Защитник просил суд изменить обвинение на ч 5. ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). И, так как это считается преступлением средней тяжести, то адвокат полагает, что Федулину следует назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и отпустить его из зала суда.Сторона обвинения же считает, что Федулин виновен в преступлении в полном объёме и, учитывая смягчающие обстоятельства и то, что он ранее не судим, просит наказать его на 12 лет колонии общего режима. Сторона потерпевших признала такой срок адекватным наказанием.По информации , в пятницу, 11 сентября, суд выслушает последнее слово подсудимого. Возможно, в этот же день огласят приговор.