Выбор колонии будет влиять, в том числе, мнение осужденного и его родственников.

Актер Михаил Ефремов может отбывать наказание в колонии, расположенной на территории Владимирской области. Об этом сообщил адвокат Михаил Ольшанский в интервьюSobesednik.ru. Как отмечает адвокат, согласно поправкам в законодательство, отбывать наказание Ефремова отправят поближе к дому. При этом на выбор колонии будет влиять, в том числе, мнение осужденного и его родственников.- Сидеть Ефремов будет в Ярославской, Владимирской, Рязанской или Курской области, – отметил Ольшанский.Кроме того, адвокат отметил, что во ФСИН поощряют участие осужденных в общественной жизни колонии. Так, у Ефремова может появиться возможность возглавить тюремный театр. Напомним, 8 сентября, Пресненский суд вынес приговор Михаилу Ефремову, устроившему пьяное ДТП со смертельным исходом. Актер получил восемь лет колонии общего режима и обязан выплатить сыну погибшего 800 тысяч рублей компенсации.(Фото: tass.ru)