Школьники и студенты могут принять участие в открытом образовательном проекте, посвященном конституционному строительству государства.

Школьники и студенты могут принять участие в открытом образовательном проекте "Я гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!", посвященном конституционному строительству государства. Тема 2020-2021 годов – «Моя страна – моя Конституция».Расписание мероприятий:-VI областной конкурс творческих работ учащихся Владимирской области по теме «Моя страна – моя Конституция» (сентябрь – декабрь 2020 года);- VI областной конкурс научных студенческих работ по актуальным проблемам конституционного строительства, реализации прав человека и развития гражданского общества в Российской Федерации (сентябрь 2020 – март 2021);- областная олимпиада студенческой и учащейся молодёжи по актуальным проблемам государственного строительства, развития местного самоуправления, реализации прав человека и гражданского общества (ноябрь 2020 – апрель 2021);- 9 сезон работы областной молодёжной дискуссионной площадки по вопросам государственного строительства, развития правового государства, прав человека, гражданского общества, социально-экономического развития Российской Федерации и Владимирской области (октябрь 2020 – май 2021);- формирование отряда «Волонтёров Конституции» (октябрь 2020 года);- проведение тренингов с волонтёрами по подготовке к проведению уроков правовых знаний в образовательных организациях региона (октябрь – ноябрь 2020 года);- уроки Конституции (декабрь 2020 – март 2021);- уроки правовых знаний (декабрь 2020 года);- областной конкурс фотографий учащейся и студенческой молодёжи по теме «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской земли!» (октябрь 2020 – март 2021);