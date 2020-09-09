Спасать тоже нужно уметь. На аэродроме Добрынское в Суздальском районе проходят тренировки спасательных подразделений МЧС. Оттачивается техника парашютных прыжков и беспарашютного

Спасать тоже нужно уметь. На аэродроме Добрынское в Суздальском районе проходят тренировки спасательных подразделений МЧС. Оттачивается техника парашютных прыжков и беспарашютного десантирования с использованием спусковых устройств. В тренировочных мероприятиях участвуют около 120-ти спасателей из 4-х подразделений — это Центр специальных операций особого риска «Лидер», Жуковский авиационно-спасательный центр, отряд «Центроспас», а также Ногинский спасательный центр. Игорь