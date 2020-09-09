Почему во Владимире так много опиленных деревьев? Этим вопросом задаются жители областной столицы. На ряде улиц вместо пышной растительности – обезображенные стволы. Такое кронирование не

Почему во Владимире так много опиленных деревьев? Этим вопросом задаются жители областной столицы. На ряде улиц вместо пышной растительности – обезображенные стволы. Такое кронирование не только портит облик города, но и наносит ему экологический вред – считает одна из жительниц. Наталья Дюкова, жительница г. Владимира: Деревья – это наша жизнь. Они дают кислород, помогают нам