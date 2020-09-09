В результате осмотра гаража, квартиры и дачи подозреваемого было обнаружено более 900 патронов различного калибра...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО и ОМВД России по району Северный задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 65-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В результате осмотра гаража, квартиры и дачи подозреваемого было обнаружено более 900 патронов различного калибра, а также 4 предмета, похожих на ружья, предмет, похожий на травматический пистолет, предмет, похожий на газовый пистолет.Согласно проведенному исследованию, ружья относятся к охотничьему огнестрельному оружию, изъятый блок из двух стволов является блоком от охотничьего ружья 12 калибра, которое относится к основной части огнестрельного оружия,один из изъятых пистолетов относится к огнестрельному оружию ограниченного поражения и пригоден для стрельбы, второй пистолет является газовым пистолетом иностранного промышленного производства и к огнестрельному оружию не относится. 50 патронов являются патронами 22 калибра WMR, 11 патронов являются патронами 22 Hornet, 2 патрона относятся к боеприпасам калибра 7.62х54, 1 патрон относится к боеприпасу и является револьверным патроном калибра 7,62 х 38 мм, часть патронов являются боеприпасами к спортивному револьверу, часть относится к охотничьим патронам, остальные патроны отправлены на экспертизу.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Северный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29