Украинский суд вынес постановление об аресте 65 российских пассажирских самолетов, передает . Причиной такого решения стало их полеты в Крым. Киев по-прежнему отказывается примиряться с ..

Украинский суд вынес постановление об аресте 65 российских пассажирских самолетов, передает . Причиной такого решения стало их полеты в Крым. Киев по-прежнему отказывается примиряться с реальностью и в официальной риторике называет российский полуостров своей территорией. У украинских властей существуют даже свои "органы власти" на полуострова. Однако они исключительно виртуальны, равно как и "арест" российских самолетов.