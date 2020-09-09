Соединенные Штаты не оставляют попыток вмешаться во внутренние дела России. Одно из направлений работы американских политтехнологов – муниципалитеты и законодательные собрания в регионах. Как Госдеп США готовит собственных кандидатов в муниципальные депутаты в российской глубинке – об этом расскажут в программе ЧП. Расследование на телеканале НТВ.

Соединенные Штаты не оставляют попыток вмешаться во внутренние дела России. Одно из направлений работы американских политтехнологов – муниципалитеты и законодательные собрания в регионах. Как Госдеп США готовит собственных кандидатов в муниципальные депутаты в российской глубинке – об этом расскажут в программе "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ.На подготовку "нового поколения российских политиков" американцы денег и сил не жалеют. В ход идут секретные курсы, тайные вебинары и прочие инструменты, где политтехнологи известного русофоба, покойного ныне сенатора Джона Маккейна, учат будущих муниципальных депутатов "любить родину".Расследование расскажет, какие методы американцы используют для их подготовки, а также о том, кому из выпускников подобных спецшкол уже удалось занять кресла муниципальных депутатов."Если вы придете в муниципалитет или в областное законодательное собрание, то вы наверняка найдете 1-3 человека, которые проходят через западные стажировки", – отметил политолог Олег Матвейчев.Расследование покажут на телеканале НТВ в четверг, 10 сентября. Начало – в 23:40.