Дмитрий Песков сделал важное заявление. Он поведал, что прямой линии с Владимиром Путиным в текущем году не будет. Чиновник подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса российский лидер ..

Дмитрий Песков сделал важное заявление. Он поведал, что прямой линии с Владимиром Путиным в текущем году не будет.Чиновник подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса российский лидер проводит своего рода "прямые линии" уже не раз, по этой причине организовывать еще одно масштабное мероприятие аналогичного формата будет лишним. По словам Пескова, граждане смогут обратиться к главнокомандующему в декабре во время пресс-конференции, передает .